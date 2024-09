Die Startserie des FC Barcelona ist gerissen. In der spanischen Liga muss sich Hansi Flicks Team bei einem Außenseiter geschlagen geben. Der Trainer nennt einen Grund.

Nach sieben Ligasiegen in Serie muss Hansi Flick eine Niederlage mit dem FC Barcelona hinnehmen.

Pamplona - Hansi Flick hat die Schuld für die erste Liga-Niederlage des FC Barcelona nach sieben Siegen zum Saisonstart auf sich genommen. „Wir müssen die Niederlage akzeptieren, heute war nicht unser bester Tag“, sagte der frühere Bundestrainer im Anschluss an das 2:4 bei CA Osasuna. Das habe auch mit seiner Aufstellung zu tun gehabt, „aber wir mussten es so machen“, sagte Flick. „Viele Spieler haben viele Minuten gespielt, das ist meine Verantwortung, ich habe entschieden, es so zu machen. Es geht um mich, nicht um die Spieler.“

Flick hatte unter anderem die Stammkräfte Lamine Yamal und Raphinha zunächst auf die Bank gesetzt. Die Katalanen spielen bereits an diesem Dienstag wieder in der Champions League gegen Young Boys Bern. Mit einem Sieg in Pamplona hätte Barça die Vereinsbestmarke aus der Saison 2013/14 eingestellt, als unter dem argentinischen Trainer Gerardo Martino acht Siege nacheinander gelungen waren.

Bayern-Leihspieler trifft gegen Barça

„Am Ende ist es ein 2:4, wir müssen es akzeptieren, aber wir werden weitermachen“, sagte Flick. „Ich denke positiv über das Team, jeder ist auf dem richtigen Weg, das werden wir in den nächsten zwei Spielen zeigen.“

Mann der ersten Halbzeit für Osasuna war der vom FC Bayern München ausgeliehene Bryan Zaragoza. Der 23-Jährige bereitete in der 18. Minute das Führungstor von Ante Budimir vor und erhöhte zehn Minuten später auf 2:0. In Hälfte zwei wurden die Gäste etwas stärker. Pau Victor erzielte das Anschlusstor (53.). Doch Budimir per Foulelfmeter (72.) und Joker Abel Bretones (85.) stellten den Sieg des Außenseiters sicher. Der späte Treffer des eingewechselten Yamal (89.) war nur noch Ergebniskosmetik.