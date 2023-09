Wolfsburg - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala soll entgegen der ursprünglichen Planung doch erst an diesem Donnerstag zur DFB-Auswahl nach Wolfsburg reisen.

Der 20-Jährige vom FC Bayern, der sich nach einem Muskelfaserriss im Aufbautraining befindet, war eigentlich bereits für Mittwochabend eingeplant.

Bundestrainer Hansi Flick hatte frühzeitig gesagt, dass er mit Musiala - wenn überhaupt - erst für das zweite September-Länderspiel am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Frankreich plane. An diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) spielt die Nationalmannschaft in Wolfsburg gegen Japan.