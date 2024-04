So erfolgreich wie lange nicht treten die deutschen Spitzenclubs international auf. Der DFB-Präsident ist hocherfreut - und sieht einen positiven Nebeneffekt.

Berlin - DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht die internationalen Erfolge von Bundesliga-Clubs als wichtige Schritte für den Stellenwert des deutschen Fußballs.

„Vor nicht allzu langer Zeit haben wir immer nur Richtung Premier League geguckt und gesagt, wir werden abgehängt, vielleicht von England, vielleicht auch von Spanien. Aber es zeigt sich doch, dass wir uns nicht verstecken müssen als Bundesliga und im internationalen Geschäft“, sagte Neuendorf in Berlin am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards.

Borussia Dortmund und Bayern München stehen in dieser Saison in der Champions League im Halbfinale, Bayer Leverkusen in der Europa League. „Wir haben jetzt auch die große Chance, nächstes Jahr einen weiteren Champions-League-Kandidaten zu haben. Das ist für den deutschen Fußball insgesamt eine gute Nachricht und hat unseren Stellenwert international auch noch mal deutlich gesteigert“, sagte der 62-Jährige.