Dortmund - Borussia Dortmund muss vorerst auf Giovanni Reyna verzichten. Der US-Nationalspieler fehlte beim öffentlichen Training des Fußball-Bundesligisten vor 1.500 Zuschauern.

Der 20-Jährige hatte sich beim CONCACAF-Nations-League-Finale eine vom BVB nicht näher definierte Beinverletzung zugezogen. Deshalb dürfte der offensive Mittelfeldspieler, der zuletzt häufig mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, einen Großteil der Saisonvorbereitung verpassen.

Bei Testspielen nicht im Kader

In den kommenden Testspielen bei Rot-Weiß Oberhausen am Mittwoch (18 Uhr) und bei Rot-Weiß Erfurt am Samstag (16.30 Uhr) wird Reyna nicht im Kader stehen. Dennoch gehört er als wichtiger Vereinsrepräsentant zum Dortmunder Reisetross, der am kommenden Montag zu einer elftägigen PR-Reise in sein Heimatland USA aufbricht.

Neben Reyna fehlte Nico Schulz, der vom BVB bereits vor Tagen für die Suche nach einem neuen Verein freigestellt wurde. Dagegen nahmen die zuletzt angeschlagenen Profis Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi ohne Probleme an der Einheit teil.

Großer Andrang bei Training

Marketing-Chef Carsten Cramer wertete den guten Besuch als Indiz, dass die Anhänger die Enttäuschung über das bittere Finale der vergangenen Saison überwunden haben, in dem das Team mit dem 2:2 gegen Mainz die Tabellenführung noch verspielt hatte: „Es hat ein wenig weggetan, dass wir erklären mussten, warum es mit der Meisterschaft nicht geklappt hat. Aber das ist abgehakt. Die 1.500 Zuschauer im öffentlichen Training sind eine schöne Bestätigung, dass die Fans Lust auf Borussia Dortmund und eine neue Saison haben.“