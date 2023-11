Leipzig - RB Leipzig muss vorerst auf Angreifer Timo Werner verzichten.

Der Fußball-Nationalspieler, der zuletzt nicht für die DFB-Auswahl berücksichtigt worden war, fällt aufgrund von Adduktorenproblemen aus, wie Trainer Marco Rose vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) berichtete. Ob Werner eine Option für das Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Dienstag sei, ließ der Coach am Freitag offen.

Für Werner ist es nicht die erste Verletzung in dieser Saison. Schon im September hatte der 27-Jährige zwei Spiele wegen Rückenbeschwerden verpasst. „Das ist einfach Pech und wir hoffen, dass es jeden Tag besser wird“, sagte Rose.

Auch Sesko und Kampl mit Problemen

Nach der Länderspielpause kämpfen auch Stürmer Benjamin Sesko (Rücken) und Mittelfeldspieler Kevin Kampl (Sprunggelenk) mit leichten Problemen. „Wir sind aber positiv, dass das morgen auch funktionieren kann“, sagte Rose.

Gut einen Monat nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal sind die Leipziger beim VfL heiß auf eine Revanche. „Das hat wehgetan. Wir waren nicht intensiv genug gegen den Ball. Wir waren nicht durchschlagskräftig genug mit dem Ball nach vorne“, sagte Rose rückblickend.