Nagelsmann über Trainingsstil: Begleiten und Freiräume lassen

Will die Bayern-Stars behutsam an seine Vorstellungen heranführen: Julian Nagelsmann.

München - Julian Nagelsmann will seinen Stars beim FC Bayern nicht gleich zu Beginn seine Vorstellungen aufzwingen.

Die etlichen Nationalspieler des deutschen Fußball-Serienmeisters können sich nach ihren Urlauben auf einige Freiräume im Training einstellen. Das deutete Nagelsmann in einem Interview mit RTL/ntv an. Es gehe bei seiner Trainingsphilosophie „eher um ein Begleiten und die Ideen anbieten und den Spielern dann freie Hand lassen“, sagte er.

Der 33-Jährige hatte bereits zuletzt angekündigt, dass er sich bei der Taktik auch den Stärken der Spieler anpassen will. Joshua Kimmich etwa plant Nagelsmann - anders als Bundestrainer Joachim Löw bei der Europameisterschaft - auf der Sechser-Position im Mittelfeld ein.

Die meisten Nationalspieler werden dem neuen Münchner Coach in der nächsten Testpartie am Samstag (16.00 Uhr) gegen Ajax Amsterdam noch fehlen. Schon das Freundschaftsspiel jüngst gegen den 1. FC Köln (2:3) mussten die Bayern mit einem Rumpfkader und Nachwuchsakteuren bestreiten. „Klar ist die Situation nicht einfach, weil du einfach wenige Spieler hast“, sagte Nagelsmann. „Intern in der Kommunikation und in der Analyse musst du schon die richtigen Schlüsse ziehen und du kannst da nicht draufhauen, weil wir ein Testspiel verlieren.“