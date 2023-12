Nagelsmann deutet an: Kimmich wieder hinten rechts

Mainz - Julian Nagelsmann hat die mögliche Rückkehr von Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. „Durch eine kleine Anpassung, es ist keine 180-Grad-Wandlung, ist auch Josh ein Kandidat auf dieser Position“, sagte Nagelsmann am Samstagabend im „aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Er habe „natürlich“ mit dem Profi des FC Bayern auch darüber gesprochen, betonte Nagelsman: „Es wäre, glaube ich, nicht klug mich hierhin zu setzen und (es) zu sagen, ohne ihn darüber zu informieren.“

Bisher galt eigentlich, dass Nagelsmann Kimmich im Mittelfeld sieht. Als Sechser neben Kapitän Ilkay Gündogan hatte der 28-Jährige aber nicht unbedingt überzeugen können. Indes wirkte die Abwehr in den bisherigen Partien auch nicht immer überzeugend. Er habe es nie ausgeschlossen, dass Kimmich auf der rechten Verteidigerposition spielen würde, sagte Nagelsmann.

In den vergangenen beiden Spielen hätten sie aber die Idee gehabt, dass bei Ballbesitz eine Dreierkette in der Abwehr gebildet werden sollte mit einem rechten Verteidiger auf der Halbposition. „Das ist definitiv nicht Joshs Position“, sagte Nagelsmann. Kimmich sei ein Spieler, der auch offensiv die Position besetze und nicht nur verteidige.