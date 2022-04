Nagelsmann bekräftigt hohe Ziele

Mainz - Meistertrainer Julian Nagelsmann hat seine hohen Ziele mit dem FC Bayern bekräftigt.

„Der Ansporn ist schon, dass es in eine ähnliche oder bessere Richtung weitergeht“, sagte der 34-Jährige bei Sky kurz vor dem Spiel der Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05. Er wolle mit seiner Mannschaft „mehr zu feiern haben als die Meisterschaft, das ist das Ziel“. Jeder wolle „sich verbessern, das wollen wir auch“, sagte Nagelsmann. Der FC Bayern steht seit dem vergangenen Wochenende als deutscher Fußball-Meister fest, für Nagelsmann ist es der erste Meistertitel.

In der Champions League waren die Bayern in der noch laufenden Saison im Viertelfinale ausgeschieden, im DFB-Pokal noch früher. Das soll in der kommenden Spielzeit anders werden. „Natürlich“ lehne er sich mit seinem Versprechen „weit aus dem Fenster“, sagte Nagelsmann, „aber es ist noch eine Brüstung da, an der ich mich festhalten kann“.