Nächster Ausfall bei DFB-Frauen: Giulia Gwinn fehlt

Dresden - Die deutschen Fußball-Frauen müssen im Länderspiel gegen Frankreich den nächsten Ausfall verkraften. Giulia Gwinn hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen und fehlt der DFB-Auswahl in der Neuauflage des EM-Halbfinales am Freitag in Dresden.

Die 23 Jahre alte Abwehrspielerin vom Vizemeister FC Bayern ist bereits aus dem Teamquartier abgereist und wird sich in München weiteren Untersuchungen unterziehen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Zuvor hatten bereits Sara Däbritz, Lina Magull und Laura Freigang aus Verletzungsgründen für den ersten Heim-Auftritt der deutschen Fußballerinnen nach der Europameisterschaft absagen müssen. Bisher wurden 24.000 Tickets für die Partie verkauft.