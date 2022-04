Nach Niederlage: Ronaldo entschuldigt sich für „Ausraster“

Liverpool - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich nach der 0:1 (0:1)-Niederlage von Manchester United beim FC Everton für seinen „Ausraster“ bei einem Fan entschuldigt.

Der 37 Jahre alte Stürmer hatte - wie auf Fotos in den sozialen Medien zu sehen ist - einem Anhänger das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen, als er aus Frust über die Pleite beim Abstiegskandidaten das Spielfeld im Goodison Park verließ.

„Ich möchte mich für meinen Ausraster entschuldigen und - falls es möglich ist - den Fan zum Besuch eines Spiels in Old Trafford einladen“, teilte der Portugiese via Instagram mit. Er sehe seine Geste der Entschuldigung als „Zeichen von Fair Play und Sportsgeist“.

Manchester United untersucht den Vorfall. Als Tabellensiebter wird es nun für den englischen Rekordmeister immer enger mit der Qualifikation für den Europapokal.