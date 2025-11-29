In der Nachspielzeit bewahrt ein englischer Nationalspieler Manchester City vor einem weiteren Rückschlag. Für Leeds-Trainer Daniel Farke wird es immer kritischer.

Manchester - Manchester City hat nach dem Leverkusen-Patzer einen weiteren Rückschlag in der englischen Premier League in der Nachspielzeit verhindert. Phil Foden erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 3:2 (2:0) gegen den Abstiegskandidaten Leeds United und schoss das Team von Pep Guardiola in der Tabelle vorerst auf Rang zwei. Unter der Woche unterlag City in der Champions League Bayer Leverkusen mit 0:2. Für den bereits in der Kritik stehenden Leeds-Trainer Daniel Farke dürfte der Druck trotz einer starken zweiten Halbzeit als Tabellen-18. weiter steigen.

Man City um Superstar Erling Haaland benötigte gegen einen lange Zeit deutlich unterlegenen Aufsteiger nicht einmal 60 Sekunden für die Führung: Englands Fußball-Nationalspieler Foden traf aus knapp sechs Metern zum 1:0 (1. Minute). Der frühere Leipzig-Profi Josko Gvardiol (25.) erhöhte nach einer Ecke. Das Guardiola-Team verpasste es im Verlauf der ersten Hälfte, weitere Tore zu schießen.

Umso überraschender kam das 1:2 durch Dominic Calvert-Lewin (49.). Leeds wurde gefährlicher und erhielt nach einem Foul von Gvardiol an Calvert-Lewin einen Foulelfmeter. Der frühere Wolfsburger Felix Nmecha scheiterte erste an City-Keeper Gianluigi Donnarumma, konnte den Nachschuss aber über die Linie drücken (68.). City antwortete mit wütenden Angriffen, erst Foden erlöste sein Team mit einem platzierten Schuss in der Nachspielzeit (90.+1).