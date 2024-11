Budapest - In Ungarn wird gerätselt, ob Adam Szalai nach seinem Zusammenbruch in Amsterdam schon beim Spiel gegen Deutschland in Budapest wieder auf der Bank sitzen wird. „Das ist noch nicht entschieden“, sagte Ungarns Pressechef Gergö Szabo am Montag. „Wir freuen uns sehr, dass es Adam besser geht, er ist zu Hause bei seiner Familie und seiner kleinen Tochter“, sagte Cheftrainer Marco Rossi vor dem Nations-League-Spiel gegen die DFB-Auswahl am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) über seinen Assistenten - eine Prognose wollte der Italiener nicht abgeben.„Adam hat uns gebeten, keine Fragen zu ihm zu beantworten, deshalb kann ich nur sagen, dass wir froh sind, dass er mit uns nach Hause reisen konnte und dass es ihm besser geht“, sagte Mittelfeldspieler Adam Nagy. „Wir werden sicherlich mehr über seinen Zustand erfahren, wenn er es für angemessen hält“, sagte Trainer Rossi.Dem Italiener ist noch immer der Schreck über den Zusammenbruch des früheren Bundesliga-Profis Szalai anzumerken. „Was dort passiert ist, war für mich schockierend, ich sah vor allem in den Gesichtern, dass etwas Ernstes passierte – es war nicht leicht zu verarbeiten.“ Der 36-jährige Szalai, Assistenztrainer der Auswahl um Kapitän Dominik Szoboszlai, war am Samstagabend beim Nations-League-Spiel der Ungarn gegen die Niederlande (0:4) in der Anfangsphase an der Seitenlinie zusammengebrochen - aus bislang offiziell nicht genannten Gründen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und von dort nach wenigen Stunden entlassen.

„Bewusst oder unbewusst wurden wir von Adam Szalais Zusammenbruch beeinflusst, er hat Spuren hinterlassen, aber wir haben beschlossen, dass wir dies nicht für die 0:4-Niederlage verantwortlich machen wollen“, sagte Nagy.