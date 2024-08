München - 27 Tage nach dem verlorenen EM-Finale mit England gegen Spanien spielt Harry Kane wieder Fußball - und das auch noch in seinem langjährigen Wohnzimmer. Das schnelle Wiedersehen des FC Bayern mit Tottenham Hotspur in der Saisonvorbereitung wird vor allem im Zeichen des englischen Nationalmannschafts-Kapitäns stehen. Schließlich schoss Kane seine Tore bis zum Wechsel nach München vor einem Jahr im Spurs-Trikot.

Am Freitagvormittag trainierte Kane in der Allianz Arena vor dem späteren Flug nach London erstmals wieder intensiver mit den Münchner Kollegen. Und zwölf Monate nach dem 100-Millionen-Euro-Transfer kehrt der 31 Jahre alte Angreifer an diesem Samstag (18.30 Uhr/FC Bayern TV PLUS) ins so vertraute Tottenham Hotspur Stadium zurück.

„Natürlich wird Harry mit nach London fliegen, weil es ja ein Stück weit auch sein Spiel ist“, hatte Sportvorstand Max Eberl schon vor einer Woche nach dem 2:1 der Bayern gegen den englischen Premier-League-Club während der Südkorea-Reise der Münchner angekündigt.

44 Saisontore als Richtmaß

In Seoul fehlte Kane noch. Da genoss der Torjäger noch seinen Sommerurlaub mit Frau und Kindern. Bayern und die Spurs hatten im Zuge des Mega-Transfers vertraglich auch zwei Freundschaftsspiele vereinbart. Kane wird beim zweiten Bayern-Spurs-Test auf dem Platz stehen. So ist es jedenfalls geplant, auch wenn die Einsatzzeit begrenzt ausfallen dürfte.

Der Torjäger muss den Frust einer weiteren Saison ohne Mannschaftstitel abschütteln. Nach dem 1:2 im Berliner EM-Finale gegen Spanien hatte er von einer weiteren „verpassten Chance“ gesprochen und vorausgesagt: „Es ist extrem schmerzhaft und wird noch lange wehtun.“ Hinzu kam, dass er mit körperlichen Problemen die lange Saison beendet hatte.

Neue Ziele im Bayern-Trikot warten. „Wir werden Harry peu à peu vorbereiten, um ihn zum Pokalspiel und zur Bundesliga startklar zu haben“, kündigte Eberl an. Schon am kommenden Freitag kommt es im K.o.-Spiel beim Zweitligisten SSV Ulm zum ersten Saison-Ernstfall.

Wie passt Kane in Kompanys Pressing-Ansatz?

44 Tore in 45 Pflichtspielen - diese Topquote der ersten Bayern-Spielzeit ist das Richtmaß für den Bundesliga-Torschützenkönig im zweiten Vertragsjahr. Aber davor stellen sich Fragen. Wie schnell wird Kane körperlich der Alte? Wie sehr wirken die verpassten Mannschafts-Trophäen mental nach? Und nicht zuletzt: Wie gut passt der Torjäger in den neuen, aggressiven und intensiven Pressing-Spielstil von Neu-Coach Vincent Kompany?

„Ich glaube, dass die Verletzungen nicht so dramatisch waren und die Enttäuschung über das verlorene EM-Finale bei Harry mehr überwogen hat“, bemerkte Eberl zur körperlichen Verfassung und zur Gemütslage von Kane. Dass die Tore-Lieferkette bei Kane nicht wie gewohnt funktionieren könnte, glaubt der Münchner Sportvorstand nicht.

„Größtmögliche Rückendeckung für Harry“

„Harry ist ein Profi, der weiß genau, worum es geht. Er spielt seit 12, 13 Jahren auf diesem Niveau“, sagt Eberl. Er versichert: „Wir werden Harry die größtmögliche Rückendeckung und Unterstützung geben, dass er im besten Fall die gleiche Anzahl an Toren schießt wie in der letzten Saison.“

Beim ersten Kräftemessen mit Tottenham in Seoul schossen Nachwuchsstürmer Gabriel Vidović und Reservist Leon Goretzka die Tore. In London werden weitere Fingerzeige von Trainer Kompany erwartet, mit welcher Startelf-Besetzung er den Saisonstart anpeilt.