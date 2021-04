Nach 2:1 gegen Chelsea: Bayern-Frauen wollen ins Finale

Steht mit den Bayern-Frauen vor einer schweren Aufgabe beim Rückspiel in London: Trainer Jens Scheuer.

München

Die Fußballerinnen des FC Bayern wollen den Einzug ins Endspiel der Champions League perfekt machen. Nach einem 2:1-Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea sind die Münchnerinnen am 2. Mai (13.30 Uhr/Sport1) in London zu Gast.

„Es war für uns ein wirklich großer Erfolg für das eine Spiel. Wir tun gut daran, den Erfolg richtig einzuordnen und zu wissen, dass das eine ganz schwere Aufgabe wird in London“, sagte Trainer Jens Scheuer in München.

Torhüterin Laura Benkarth verspürt eine „wahnsinnige Vorfreude“ auf die Partie. „Es ist ein besonderes Spiel für uns“, sagte die 28-Jährige und hofft auf einen Auftritt mit „Selbstvertrauen“. „Wir haben die Qualität, das Spiel zu gewinnen.“ Anders als vor zwei Jahren gegen den FC Barcelona soll das Halbfinale für die Bayern-Frauen diesmal nicht die Endstation sein. Das Endspiel am 16. Mai in Göteborg ist das große Ziel des Bundesliga-Tabellenführers. Dort wären Paris Saint-Germain oder der FC Barcelona Gegner. Diese zwei Teams trennten sich im Hinspiel in Frankreich 1:1.