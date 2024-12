Musiala will in München „eine Ära prägen“

München - Jamal Musiala hat in einem Interview über seine Ambitionen beim FC Bayern gesprochen und damit Hoffnungen der Fans auf einen Verbleib in München genährt. „Ich möchte gerne beim FC Bayern eine Ära prägen. Wenn ich meinen Vertrag beim FC Bayern verlängere, ist dies mein Anspruch und Ziel“, sagte der Fußball-Nationalspieler der „Sport Bild“. „Aber ich weiß auch, das muss man sich erarbeiten: mit Siegen, mit Titeln und großen Pokalen. Dann bekommt man so ein Standing: Das will ich mir gerne beim FC Bayern erarbeiten.“

Musiala und der FC Bayern stehen in Verhandlungen über eine Verlängerung seines Vertrags, der im Sommer 2026 ausläuft. Der Rekordmeister um Sportvorstand Max Eberl hat zuletzt mehrfach deutlich gemacht, dass Musiala langfristig gehalten werden soll.

Musiala: So schnell wird es keine News geben

„Es gibt leider noch kein Weihnachtsgeschenk, das ich den Fans machen kann. So schnell wird es keine News geben“, sagte Musiala. Der 21-Jährige spielt seit fünfeinhalb Jahren in München und ist inzwischen einer der wichtigsten Spieler im Verein und in der Nationalmannschaft.

Auf die Frage, was entscheidend sei bei einem neuen Vertrag, antwortete Musiala: „Es sind viele Dinge, auf die ich achte. Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle und Spaß auf dem Platz haben kann, dass wir wettbewerbsfähig sind, auch in der Champions League um den Titel spielen können.“ In Summe „müssen sich einfach alle Parameter, die zu dieser großen Entscheidung für mich beitragen, gut und richtig anfühlen“.