Mukhtar würde mit Fahrrad nach Deutschland fahren

Berlin - Für eine Berufung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft würde Hany Mukhtar ordentlich in die Pedale treten.

Wenn Bundestrainer Hansi Flick anrufen würde, „dann würde ich mit dem Fahrrad nach Deutschland fahren. Klingt ein bisschen absurd mit der Nationalmannschaft - aber warum soll man nicht träumen? Das macht doch jedes Kind, und es ist nicht unmöglich!“, sagte der 27-Jährige im Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Ich gebe Gas, schieße jedes Jahr meine 20 Tore, gebe zehn Assists. Dann wird man ja sehen, was passiert - mehr kann ich nicht machen.“

Seit 2020 spielt der gebürtige Berliner in Amerika in der Major League Soccer für Nashville SC und erzielte in 85 Spielen 50 Tore und gab 21 Vorlagen. Sein Vertrag beim Club aus dem US-Bundesstaat Tennessee läuft noch bis 2025.

Mukhtar hatte ab der U15 sämtliche Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes durchlaufen, wurde 2014 mit der U19 Europameister. Vor Kurzem wurde er in der MLS zum vierten Mal in seiner Karriere als Spieler der Woche ausgezeichnet. Seit seinem MLS-Debüt für Nashville vor zwei Jahren hat nach offiziellen Angaben kein anderer Fußballer in der nordamerikanischen Profiliga die Wahl mit Stimmen von Journalisten und Fans so oft gewonnen.