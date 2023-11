Philadelphia - Der deutsche Fußballprofi Kai Wagner vom US-Team Philadelphia Union ist wegen eines Verstoßes gegen die Antidiskriminierungsrichtlinien der Major League Soccer für drei Spiele gesperrt worden.

Der 26-Jährige müsse zudem an einem vorgeschriebenen Erziehungsprogramm teilnehmen, teilte die MLS mit. Wagner habe für sein Verhalten die Verantwortung übernommen und kooperiert.

Wagner, der 2019 in die USA gewechselt war, hatte im Spiel des MLS Cups gegen New England Revolution (3:1) am 28. Oktober Medienberichten zufolge den früheren Bundesliga-Spieler Bobby Wood beleidigt. Philadelphia Union teilte mit, das MLS-Urteil zu unterstützen. Das Team dulde keine „Form von Belästigung, Diskriminierung oder beleidigender Sprache“.