Fort Lauderdale - Fußball-Superstar Lionel Messi kommt seinem Comeback einen Schritt näher. Der Argentinier trainierte am Mittwoch bei Inter Miami erstmals seit seiner Verletzung im Finale der Copa América wieder mit der Mannschaft. Wann der 37 Jahre alte Weltmeister wieder für seinen Club auflaufen kann, ist aber weiter offen. Miami spielt am Samstag in Chicago und dann erst wieder am 14. September gegen Philadelphia. Im Kader Argentiniens für die WM-Qualifikation im September steht Messi nicht.

In zwölf Partien in der Major League Soccer kommt Messi in dieser Saison auf 12 Tore und 13 Vorlagen. Die vergangenen acht MLS-Spiele von Miami verpasste er, erst wegen der Copa América, dann wegen seiner Knöchelverletzung. Inter Miami, das in der vergangenen Saison die Playoffs verpasste, ist in dieser Saison als derzeit bestes Team der Liga bereits qualifiziert.