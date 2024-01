Leipzig/London - Die Leihe von Fußball-Nationalspieler Timo Werner an den englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur steht kurz vor dem Abschluss. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der deutsche Fußball-Nationalspieler am Dienstag in England den Medizincheck absolvieren.

Danach könnte das Leihgeschäft bis Saisonende besiegelt werden. In dem Kontrakt hat Tottenham auch eine Kaufoption. „Timo will Spielpraxis, die ich ihm im Moment nicht garantieren kann. Er möchte zur EM, und vielleicht hilft es auch uns, wenn er dann unter Umständen in Topverfassung zurückkommt“, hatte Trainer Marco Rose bereits im am Sonntag gesagt. „Wir drücken ihm die Daumen, dass er dort wieder richtig auf die Beine kommt und Selbstvertrauen tankt.“

Durch einen möglichen Transfer erhofft sich Werner offenbar mehr Spielzeit und dadurch bessere Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-EM in diesem Jahr. In Leipzig hat er seinen Stammplatz verloren, stand in der Champions League nie und in der Bundesliga nur zweimal in der Startelf.