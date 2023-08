Las Vegas - Bei Borussia Dortmund wachsen wenige Wochen vor dem Bundesliga-Saisonstart die Verletzungssorgen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, hat sich in Stammtorhüter Gregor Kobel ein weiterer Profi nach Nico Schlotterbeck, Julien Duranville und Thomas Meunier während der USA-Reise des deutschen Fußball-Vizemeisters verletzt.

Demnach soll sich der 25-Jährige beim 3:2-Testspielsieg seines Teams in Las Vegas gegen Manchester United einen leichten Muskelfaserriss zugezogen haben. Er war in der Halbzeit der Partie durch Alexander Meyer ersetzt worden.

Kobel dürfte deshalb die beiden abschließenden Vorbereitungspartien gegen den FC Chelsea (3. August/2.30 Uhr) in Chicago und Ajax Amsterdam (6. August/17.00 Uhr) in Dortmund verpassen. Sein Einsatz im ersten Pflichtspiel am 12. August (15.30 Uhr) im DFB-Pokal beim TSV Schott Mainz ist fraglich. Zum Ligastart am 19. August (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln könnte der Schlussmann wieder zur Verfügung stehen.

Bereits im ersten Test der elftägigen USA-Reise gegen San Diego Loyal (6:0) waren Nationalspieler Schlotterbeck (Knie) und Flügelstürmer Duranville (Muskelfaserriss) verletzt ausgewechselt worden. Zudem fallen Außenverteidiger Meunier (muskuläre Probleme) sowie die Offensivkräfte Jamie Bynoe-Gittens (Aufbautraining nach Schulter-Operation) und Giovanni Reyna (Beinverletzung) vorerst aus.