Köln - Matthias Kohler ist nach Informationen des TV-Senders Sky ein Trainerkandidat beim 1. FC Köln. Demnach hat der vom Abstieg bedrohte Fußball-Bundesligist bei seiner Suche nach einem Nachfolger für Steffen Baumgart Gespräche mit dem 32-Jährigen geführt.

Der bislang eher unbekannte Kohler ist aktuell ohne Verein. Er coachte bis Anfang Dezember den niederländischen Erstligisten FC Volendam, trat aber trotz eines bis 2026 gültigen Vertrags aufgrund von Unruhe in der Vereinsführung zurück. Zuvor war er unter anderem im Nachwuchsbereich des FC Basel und bei Ajax Amsterdam tätig.

Als weiterer Traineraspirant wird Bo Henriksen gehandelt. Der 48 Jahre alte Däne arbeitet derzeit mit Erfolg beim FC Zürich. Er war im Oktober 2022 vom FC Midtjylland in die Schweiz gewechselt und hatte den damaligen Tabellenletzten vor dem Abstieg bewahrt. Derzeit rangiert sein Team auf Platz drei. Laut Sky soll es zwischen Henriksen und dem FC einen Informationsaustausch gegeben haben.

Nach der Trennung von Baumgart am 21. Dezember sucht der Bundesligavorletzte weiter nach einem neuen Chefcoach. In den Medien wurde zuletzt über eine Verpflichtung von Thomas Reis, André Breitenreiter, Stefan Kuntz, Bo Svensson, Ralph Hasenhüttl, Heiko Herrlich, Enrico Maaßen oder des langjährigen Co-Trainers André Pawlak spekuliert. Die erste Trainingseinheit im neuen Jahr findet unter der Regie von Pawlak statt. Kurz vor der Einheit am heutigen Dienstag (14.00 Uhr) will sich Sport-Geschäftsführer Christian Keller zum Stand der Dinge äußern. Die erste Partie der Kölner gegen den 1. FC Heidenheim steht am 13. Januar an.