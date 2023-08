Der Wechsel von Harry Maguire zu West Ham droht an der Abfindung zu scheitern.

London - Der erwartete Wechsel des englischen Fußball-Nationalspielers Harry Maguire von Manchester United zu West Ham United ist laut Sky Sport News vom Tisch.

Wie der englische TV-Sender berichtete, werde Maguire nicht bei den Hammers unterschreiben. Demnach habe es auch nie eine Einigung mit West Ham gegeben, Maguire habe nie, wie in den Medien kolportiert, mit West Hams Trainer David Moyes gesprochen. Vielmehr glaube Maguire an seine Zukunft bei Man United und Einsatzzeiten in der neuen Saison.

Damit könnte auch die Verpflichtung von Bayern Münchens Verteidiger Benjamin Pavard (27) bei Manchester United als möglicher Ersatz Maguires platzen. Der „Daily Mirror“ hatte am Montag ohne Quellenangabe geschrieben, dass der englische Traditionsverein den FC Bayern über sein Vorhaben informiert habe, den französischen Nationalspieler verpflichten zu wollen. Der „Daily Mail“ zufolge ist Manchester allerdings mit einem ersten Angebot für Pavard beim FC Bayern abgeblitzt.

ManU wohl nun auf Suche nach anderen Spielern

Heute hatten die Zeitung „Guardian“ und die Nachrichtenagentur PA berichtet, dass der Maguire-Transfer, der eigentlich schon als sicher galt, mittlerweile auf Eis liege. Weil Maguire sich bisher mit Man United nicht auf eine Abfindung einigen konnte, sollen sich die Hammers bereits nach anderen Spielern umsehen, hieß es.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Clubs eine Einigung miteinander erzielt hätten. Conference-League-Sieger West Ham wollte demnach umgerechnet knapp 35 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Verteidiger bezahlen, der bei Man United nach durchwachsenen Leistungen seinen Stammplatz und die Kapitänsbinde verloren hat. Danach seien sich auch Maguire und die Hammers einig gewesen, hieß es.