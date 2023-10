Dortmund - Das von Borussia Dortmund suspendierte Stürmertalent Paris Brunner steht offenbar vor einer Rückkehr in den Trainings- und Spielbetrieb. Laut Medienberichten endet die disziplinarische Maßnahme für den 17-Jährigen.

Das soll das Ergebnis eines Geheimtreffens zwischen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, Nachwuchs-Chef Lars Ricken, Brunner und dessen Eltern sein. Eine Bestätigung des Vereins wird in Kürze erwartet.

Über die Gründe der knapp zweiwöchigen Suspendierung hatte der Fußball-Bundesligist mit Verweis auf das geringe Alter des Spielers keine Angaben gemacht. Trainer Edin Terzic hatte von „einem Vorfall“ gesprochen.

Brunner war Ende August vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Er gilt als potenzieller Kandidat für den Sprung in die Profi-Mannschaft. Es wird erwartet, dass der Torjäger der Dortmunder U19 im Kader der deutschen U17-Nationalmannschaft für die WM in Indonesien steht, der am Mittwoch benannt werden soll.