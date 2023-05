München - Nach der zuletzt harten Kritik an Oliver Kahn hat Fußball-Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus nun den Bayern-Vorstandschef gelobt.

„Oliver hat einen guten und offenen Eindruck auf mich gemacht. Er hat auf alle Fragen klar geantwortet und ist keinem Thema ausgewichen“, schrieb Matthäus über die Begegnung mit Kahn am Samstag am sogenannten Topspiel-Tisch des Pay-TV-Senders Sky vor dem Bundesliga-Sieg der Münchner in Bremen.

Vor der Sky-Kamera hatte sich Matthäus Anfang April vor der Begegnung der Münchner gegen Borussia Dortmund eine verbale Auseinandersetzung geliefert. Unter anderem hatte er gemeint, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister das „Mia san mia“ mit Füßen getreten habe. Später war der 62-Jährige ein wenig zurückgerudert. Matthäus meinte, dies vielleicht etwas zu harsch formuliert zu haben.

Nun schrieb Matthäus, er habe „kein persönliches Problem mit Oliver und nur weil es vor ein paar Wochen emotional wurde zwischen uns, kann man danach trotzdem miteinander kommunizieren. Zudem sind Emotionen und etwas Reibung wichtig, sonst wird es langweilig. Auch für Fans und Zuschauer“, schrieb Matthäus.



Möglicherweise habe die Diskussion auch etwas bewirkt, meinte Matthäus. Kahn habe vielleicht gemerkt, „dass meine Aussagen in Bezug auf das fehlende Mia-san-mia-Gefühl von anderen Menschen bestätigt wurden. Ich habe auch nicht behauptet, dass die abhandengekommene Wärme im Club ausschließlich an ihm liegt“, schrieb Matthäus weiter.