Lothar Matthäus sieht Bayer Leverkusen klar im Vorteil im Vergleich zu den Verfolgern. In einem Interview gibt der Rekordnationalspieler seine Prognose für die kommende Saison ab.

Matthäus: An Bayer „führt normalerweise kein Weg vorbei“

Berlin - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt an eine erfolgreiche Titelverteidigung von Meister Bayer Leverkusen. „Stand heute, auch wenn noch knapp drei Wochen Transfers möglich sind: Leverkusen vor Bayern, Dortmund, Leipzig“, antwortete der 63-Jährige in einem „Sport Bild“-Interview auf die Frage nach seiner Prognose für die kommende Saison der Fußball-Bundesliga. „Leipzig könnte, wie fast jedes Jahr, für eine Überraschung sorgen. Aber an Leverkusen führt normalerweise kein Weg vorbei.“

Aus seiner Sicht habe Bayer „klare Vorteile“ im Vergleich zu den Bayern, dem BVB und anderen Clubs. „Trainer (Xabi) Alonso ist fast zwei Jahre da. Die Mannschaft konnte beisammengehalten und sinnvoll ergänzt werden“, sagte Matthäus. Er herrsche „Ruhe“ im Verein.