San Salvador (dpa) - - Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion in El Salvador sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mehrere verletzte Fans in Krankenhäuser nahe dem Stadion Cuscatlán in der Hauptstadt San Salvador gebracht, wie die Polizei des mittelamerikanischen Landes über Twitter mitteilte. Mindestens zwei der Verletzten waren demnach in Lebensgefahr.



Die Zeitung „La Prensa Gráfica“ aus El Salvador beschrieb das panische Gedränge am Rande der Erstliga-Partie zwischen dem FC Alianza und CD FAS als „menschliche Lawine“, die zum Tod der neun Fans geführt habe. Um die Arbeit der Rettungskräfte zu erleichtern, wurde das Spiel abgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei war es zu der Panik gekommen, als Fans versuchten, in das Stadion zu kommen.