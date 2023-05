Neapel (dpa) - In der Nacht der Party zum Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft in Neapel ist ein Mann erschossen worden. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa in der Nacht zu Freitag unter Verweis auf die Polizei.

Der 26-Jährige sei mit Schusswunden in einem Krankenhaus in Neapel gestorben, wo er bereits in schlechtem Zustand eingeliefert worden war. Insgesamt seien mehr als 200 Neapolitaner in die Notaufnahmen gekommen, berichtete die „Gazzetta dello Sport“ am Morgen, rund 100 davon mit mittelschweren und schweren Verletzungen.

Damit trat ein, was viele vor den Titelfeiern in der Hafenstadt befürchtet hatten. Dank eines 1:1 bei Udinese Calcio hatte sich der SSC Neapel den Triumph in der italienischen Meisterschaft gesichert, es ist der dritte Erfolg in der Serie A.

Chaotische Zustände

In Neapel feierten Hunderttausende auf den Straßen. An der Piazza Volturno nahe des Hauptbahnhofs fielen Schüsse. Zunächst war unklar, ob der 26 Jahre alte Mann gezielt angeschossen wurde oder ob ihn jemand versehentlich traf. Drei weitere Menschen kamen mit Schussverletzungen in die Klinik, ersten Erkenntnissen zufolge waren sie in demselben Vorfall involviert. Als der Tod des Mannes bekannt wurden, stürmten Angehörige und Freunde in die Klinik und demolierten Teile der Notaufnahme, wie es in Medien hieß.

Viele Menschen verletzten sich durch Pyrotechnik an den Händen, auch etliche Stichwunden wurden verzeichnet. Auch Verletzungen an den Augen und im Gesicht wegen der Explosionen von Feuerwerkskörpern und Rauchvergiftungen wurden registriert. Dies meldete die „Gazzetta“ unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde von Neapel.

In Udine berichtete der dortige Präfekt von acht Anhängern, die medizinisch behandelt werden mussten. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff hatten Napoli-Fans das Spielfeld gestürmt, um mit den Fußball-Profis zu feiern. Kurz darauf liefen auch Anhänger von Udine auf den Platz und machten zum Teil Jagd auf die Gäste-Tifosi. Auf Videobildern ist zu sehen, wie Fans unter anderem mit Gürteln und Stöcken aufeinander einschlugen, ehe die Polizei einschritt.