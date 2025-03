Manchester City muss in dieser Saison um die Champions-League-Teilnahme bangen. Im Spitzenspiel in Nottingham gibt es für Englands Serienmeister einen erneuten Rückschlag.

Nottingham - Manchester City hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen weiteren Dämpfer erhalten. Das Star-Ensemble um Trainer Pep Guardiola verlor das Spitzenspiel in der englischen Premier League beim Tabellendritten Nottingham Forest mit 0:1 (0:0). Den Siegtreffer erzielte in der 83. Minute der frühere Leverkusener Callum Hudson-Odoi.

Abrutschen auf Platz fünf droht

In der Tabelle baute der Tabellendritte Nottingham damit seinen Vorsprung auf den amtierenden Meister auf vier Punkte aus. Schon am Sonntag kann der FC Chelsea mit einem Heimsieg gegen Tabellenvorletzten Leicester City das Team aus Manchester von Tabellenplatz vier, der die Qualifikation für die Champions League garantiert, verdrängen.

Bis auf den Treffer von Hudson-Odoi, der in der Saison 2022/2023 für Leverkusen 14 Bundesligaspiele bestritten hatte, bot die Partie jedoch wenig Höhepunkte. Die einzige Chance zum Ausgleich hatte in der Nachspielzeit Mateo Kovacic, dessen Schuss knapp am Pfosten vorbeiflog.