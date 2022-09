Manchester United verliert mit Ronaldo in der Startelf

Manchester - Manchester United hat das erste Gruppenspiel in der Europa League verloren. Das Fußballteam aus der englischen Premier League unterlag mit Cristiano Ronaldo in der Startelf gegen Real Sociedad San Sebastián mit 0:1 (0:0).

Das Tor für die Spanier schoss Brais Mendez in der 59. Spielminute per Handelfmeter. Nach vier Siegen in der Premier League wechselte Trainer Erik ten Hag gleich auf sechs Positionen und brachte erstmals den von Real Madrid gekommenen Casemiro und Ronaldo in der Startelf. Der portugiesische Starspieler traf in der 36. Minute per Kopf ins Tor, doch wegen Abseits zählte der Treffer nicht. Beide Teams liefen wegen des Todes der Queen mit Trauerflor auf. Das Spiel begann erst nach einer Schweigeminute.