Manager Reuter: Alle Verträge gelten auch für 2. Liga

Augsburg (dpa) - Der FC Augsburg muss bei einem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga kein Auseinanderbrechen des Teams befürchten.

Geschäftsführer Stefan Reuter sagte der „Augsburger Allgemeinen“: „Beim FC Augsburg hat jeder Spieler einen Vertrag für die erste und zweite Liga. Jeweils mit angepassten Konditionen. Es ist schon immer so und es wird auch so bleiben.“ Das bedeutet, dass die Schwaben bei einem Verpassen des Klassenerhalts nicht zwangsläufig Spieler verlieren; dennoch dürften einige Profis verkauft werden.

Mit so einem Szenario „beschäftige ich mich jetzt aktuell überhaupt nicht“, behauptete Reuter. „Ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben, das zu meistern.“ Der FCA kann die Rettung mit einem Sieg über Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus eigener Kraft schaffen. Sollte das nicht gelingen, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag - und da gastiert Augsburg ausgerechnet beim Meister FC Bayern. „Den Nervenkitzel brauche ich wirklich nicht“, sagte Reuter.