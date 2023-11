Mainz - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für längere Zeit auf Defensivspieler Josuha Guilavogui verzichten.

Der 33 Jahre alte Franzose zog sich beim 2:0 gegen RB Leipzig am Samstag eine Muskelsehnenverletzung im linken Oberschenkel zu, wie die 05er mitteilten. Guilavogui werde „in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen“, hieß es.

Der ehemalige Wolfsburger war erst im September verpflichtet worden und spielte in der vergangenen Woche beim Pokal-Aus gegen Hertha BSC (0:3) erstmals von Beginn an. Der Sieg über Topteam Leipzig drei Tage später war der erste Mainzer Bundesliga-Erfolg in dieser Saison.