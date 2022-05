Liverpools Salah: „Bleibe definitiv auch nächste Saison“

Mohamed Salah will auch in der kommenden Saison für Liverpool auflaufen.

Liverpool - Stürmerstar Mohamed Salah will den FC Liverpool auf keinen Fall vorzeitig verlassen. „Ich bleibe definitiv auch nächste Saison“, sagte Salah während der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Finale mit Liverpool gegen Real Madrid am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Paris.

Zu den Chancen auf eine Vertragsverlängerung in Anfield wollte sich der Ägypter vorerst nicht äußern. „Darüber will ich nicht sprechen. Ich möchte nur Hendo (Liverpool-Kapitän Jordan Henderson) mit der Trophäe sehen - und dann gibt er sie hoffentlich auch mir.“

Liverpool hatte am Sonntag nur knapp die englische Fußball-Meisterschaft in der Premier League verpasst und hofft nun auf einen versöhnlichen Saisonabschluss mit dem Henkelpott. Der Champions-League-Sieger von 2019 stand auch 2018 im Finale gegen Real Madrid, verlor dort aber unglücklich. Salah musste nach einem Foul vorzeitig verletzt ausgewechselt werden. „Ich bin sehr motiviert, meine Motivation geht durch die Decke, nachdem was letztes Mal passierte“, sagte Salah, „und nach Sonntag ist jeder hier motiviert. Wir kämpfen dafür und alle freuen sich darauf.“