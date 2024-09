Ein Doppelschlag von Luis Diaz bringt den FC Liverpool schon in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße. West Ham United ist ohne Niclas Füllkrug chancenlos gegen Chelsea.

Liverpool nach 3:0 über Bournemouth an der Tabellenspitze

Cody Froggatt/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Liverpool - Der FC Liverpool hat zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot kam an der heimischen Anfield Road zu einem ungefährdeten 3:0 (3:0)-Heimsieg über den AFC Bournemouth.

Der Kolumbianer Luis Diaz brachte die Gastgeber mit seinem Doppelschlag in der 26. und 28. Minute früh in Führung. Noch vor der Pause (37.) sorgte der Uruguayer Darwin Núñez für die Entscheidung. Für die Reds war es der vierte Sieg am fünften Spieltag.

Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) reicht dem bislang verlustpunktfreien Titelverteidiger Manchester City aber schon ein Remis gegen den FC Arsenal, um Liverpool wieder zu überholen. Schon zuvor trifft Trainer Fabian Hürzeler mit Brighton & Hove Albion auf Nottingham Forest.

Achillessehne stoppt Niclas Füllkrug

Wegen einer andauernden Reizung an der Achillessehne fehlte Niclas Füllkrug im Kader von West Ham United. Ohne den deutschen Nationalspieler gab es eine 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den FC Chelsea. Die Treffer für die Gäste erzielten zweimal Nicolas Jackson (4. und 18.) sowie Cole Palmer (47.).