Liverpool-Duell in WM-Quali: Salah gegen Mané

Treffen in der WM-Quali aufeinander: Die Liverpool-Stars Mo Salah (r) und Sadio Mané.

Berlin - Die beiden Liverpool-Stars Mo Salah und Sadio Mané treffen in der WM-Qualifikation mit Ägypten und dem Senegal aufeinander. Dies ergab die Auslosung für die fünf Partien, in denen die fünf afrikanischen Startplätze für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vergeben werden.

In weiteren Begegnungen stehen sich Kamerun und Algerien, Nigeria und Ghana, der Kongo und Marokko sowie Mali und Tunesien gegenüber. Die Spiele sollen im März stattfinden. Die Sieger der fünf Begegnungen qualifizieren sich für die WM vom 21. November bis 18. Dezember.