Lewandowski - Haaland: Nagelsmann verweist auf Konstanz

München - Julian Nagelsmann hat im Vergleich der Megastürmer mit Erling Haaland die Konstanz seines Münchners Robert Lewandowski hervorgehoben.

„'Lewy' hat über mehrere Jahre in der Bundesliga bewiesen, auf welch hohem Niveau er spielt und dass er ein herausragender Weltklassestürmer ist“, sagte Bayern-Coach Nagelsmann vor dem Supercup-Duell am Dienstag. „Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, Erling ist noch nicht so lange in der Bundesliga.“

Lewandowski (32) habe über Jahre mitgeholfen, dass die Münchner Titel gesammelt hätten. „Ich bin sehr froh, dass ich den 'Lewy' habe“, versicherte Nagelsmann. Der Pole Lewandowski war in 351 Bundesligaspielen 278 Mal erfolgreich, der Norweger Haaland (21) in 44 Bundesligapartien 42 Mal.

Haaland sei ein „herausragender Stürmer“, befand Nagelsmann. „Es ist außergewöhnlich, was er in der Bundesliga für Dortmund auf den Platz bringt.“ Haaland habe Abschlussqualität, sei „körperlich sehr, sehr gut“ und dazu noch „mit 36 km/h unglaublich schnell“.