Harrison/New Jersey - Abwehrspieler Piero Hincapié vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sich im Länderspiel Ecuadors gegen Bolivien eine Fußverletzung zugezogen.

Wie lange der 21 Jahre alte Verteidiger ausfallen wird, ist noch unklar. Hincapié wurde in der 25. Minute des Spiels, das Ecuador in der Red Bull Arena in Harrison/New Jersey mit 1:0 gewann, ausgewechselt. „Wir hoffen, dass es nichts Ernstes ist“, schrieb Bayer Leverkusen auf seinem spanischen Twitter-Kanal.

Bruch vorerst ausgeschlossen

Laut dem ecuadorianischen Fußball-Portal „El canal del Futbol“ handele es sich „lediglich um einen Riss im fünften Mittelfußknochen“. Ein „Bruch“ sei vorerst ausgeschlossen. Ecuadors Nationaltrainer Félix Sánchez erklärte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass Hincapié genau untersucht werde. Für das nächste Länderspiel Ecuadors am Mittwoch gegen Costa Rica kommt ein Einsatz von Hincapié auf jeden Fall nicht infrage.

Hincapié gehört zu den Stammkräften von Bayer-Trainer Xabi Alonso, in der vergangenen Saison absolvierte er 30 Spiele. Am vorletzten Spieltag sah Hincapié im Duell mit Borussia Mönchengladbach (2:2) die Rote Karte und steht wegen einer saisonübergreifenden Drei-Spiele-Sperre auch in den ersten beiden Partien der neuen Bundesliga-Saison nicht zur Verfügung. Zudem ist er in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gesperrt.