Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig droht der Ausfall von Dani Olmo. Der spanische Nationalspieler musste am Freitagabend beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart zur Halbzeit mit Problemen am hinteren Oberschenkel ausgewechselt werden. „Der Muskel hat zugemacht. Ich hoffe, es ist nichts Größeres kaputtgegangen“, sagte Trainer Marco Rose. Olmo war zuletzt in bestechender Form, beim 6:1 auf Schalke gelangen ihm drei Vorlagen und ein Tor.

Allerdings ist der 24-Jährige in seiner Leipziger Zeit immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen worden. Zuletzt fehlte Olmo von Mitte September bis Mitte Oktober wegen einer Knieverletzung. Derzeit pokert der Spanier um einen neuen Vertrag. Das noch bis 2024 laufende Arbeitspapier soll vorzeitig verlängert und mit einer Ausstiegsklausel versehen werden.