Krösche erwartet Eintracht-Heimspiel-Stimmung im Camp Nou

Barcelona - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geht davon aus, dass das Europa-League-Rückspiel im Camp Nou in Barcelona zu einer Art Heimspiel werden kann.

„Man sieht, welche Power unsere Fans haben und wie sie uns unterstützen. Ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass unsere Jungs mehr Stimmung machen und deutlich lauter sind als die Barça-Fans!“, sagte Krösche der „Bild-Zeitung“. Die Hessen gastieren am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) im Viertelfinale beim FC Barcelona und rechnen sich nach dem 1:1-Remis im Hinspiel gute Chancen aufs Weiterkommen aus.

Die Fans können für Krösche dabei durchaus den Unterschied machen. „Definitiv. Es zeigt den Spielern, was Eintracht für ein Club ist. Das ist eine Extra-Motivation, erzeugt Zusammenhalt und sorgt für eine Verbindung. Diese Emotionen will und braucht jeder Spieler“, sagte der 41-Jährige. Schon am Dienstagabend waren zahlreiche Fans in Katalonien angekommen, am Spieltag könnten es nach Schätzungen des Vereins circa 30.000 werden.