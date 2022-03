Kroos hofft noch auf Einsatz gegen PSG - „Es wird eng“

Madrid - Ex-Weltmeister Toni Kroos hofft noch auf einen Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League von Real Madrid am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain.

Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training am Oberschenkel an der Rückseite verletzt. „Es ist eine kleine Verletzung. Es ist nicht hundertprozentig zu sagen, ob es bis Mittwoch reicht. Es wird eng. Ich schließe es nicht aus“, sagte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ im Gespräch mit Bruder Felix.

Real-Trainer Carlo Ancelotti muss gegen Paris bereits auf den Brasilianer Casemiro wegen einer Gelb-Sperre verzichten, genauso wie auf Linksverteidiger Ferland Mendy. Das Hinspiel hatte PSG 1:0 gewonnen.