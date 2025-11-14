Nach England und Frankreich hat sich auch Kroatien für die WM 2026 qualifiziert. Die Niederlande verpasst dies nach einem Remis in Polen, die Slowakei gewinnt vor dem Endspiel gegen die DFB-Elf.

Berlin - Die kroatische Nationalmannschaft hat nach England und Frankreich als drittes Team aus Europa das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft gelöst. Ein 3:1 (1:1) über die Färöer bescherte der kroatischen Auswahl den Sieg in der Gruppe L. Die niederländische Nationalmannschaft muss dagegen noch warten. Nach einem 1:1 (0:1) in Polen hat die Auswahl von Bondscoach Ronald Koeman aber weiterhin drei Punkte Vorsprung auf Polen und die deutlich bessere Tordifferenz, womit die WM-Teilnahme nur Formsache sein sollte.

Kroatien tat sich aber zunächst schwer gegen den Außenseiter. Nachdem Geza David Turi die Färöer in der 16. Minute in Führung gebracht hatte, trafen für Kroatien der ehemalige Leipziger Verteidiger Josko Gvardiol (23.), Petar Musa (57.) und Nikola Vlasic (70.). Die Färöer haben durch die Niederlage keine Chance mehr auf den zweiten Platz.

In Warschau brachte Jakub Kaminski (43.) kurz vor der Halbzeitpause die Polen nach einem Konter und nach Doppelpass mit Robert Lewandowski in Führung, kurz nach Wiederanpfiff traf Memphis Depay (47.) per Abstauber für die Niederlande zum Ausgleich. Damit gelang Depay sein neuntes Tor in der WM-Qualifikation.

Polen wohl ohne Chance auf Platz eins

Die Polen müssen am letzten Spieltag hoch in Malta gewinnen, auf eine deutliche Niederlage der Niederlande gegen Litauen hoffen und 13 Tore aufholen, um sich noch den Gruppensieg zu schnappen. Der zweite Platz und damit eine Playoff-Teilnahme ist Polen aber sicher.

Denn die finnische Nationalmannschaft kassierte eine überraschende 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen Malta. Für die Malteser, denen der erste Erfolg in der diesjährigen WM-Qualifikation und erst das zweite Tor gelang, traf Jake Grech (81.) zum Sieg.

Slowakei bleibt DFB-Elf auf den Fersen

In der Gruppe A bleibt die Slowakei vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die DFB-Auswahl gleichauf mit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nach einem 1:0 (0:0) über Nordirland weist die Slowakei wie Deutschland zwölf Punkte auf. Am Montag geht es in Leipzig dann um den Gruppensieg und die direkte WM-Qualifikation, den Vorteil hat das deutsche Team aufgrund der besseren Tordifferenz.

Den Slowaken wurden gegen Nordirland in der zweiten Hälfte zunächst zwei Tore nach VAR-Überprüfung aberkannt, der eingewechselte Tomas Bobcek (90.+1) erlöste die Gastgeber nach einem Eckstoß in der Nachspielzeit.

30 von 48: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Für die Weltmeisterschaft 2026 sind bisher 30 von 48 Teams qualifiziert. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei. Geschafft haben es in Asiens Ausscheidung Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea und Usbekistan.

Aus Afrika dabei sind bislang Algerien, Ägypten, die Elfenbeinküste, Ghana, Marokko, Tunesien, Kap Verde, Senegal und Südafrika. Als erste europäische Teams sicherten sich England, Frankreich und Kroatien die Teilnahme. Aus Südamerika kommen Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay. In Ozeanien hat Neuseeland das Ticket gelöst.