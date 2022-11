Knöchel-Untersuchung bei England-Kapitän Harry Kane

Doha - Englands Kapitän Harry Kane wird sich englischen Medienberichten zufolge vor dem nächsten WM-Spiel seiner Mannschaft am Freitag einer Untersuchung seines rechten Knöchels unterziehen.

Der Torjäger habe in der zweiten Halbzeit des Auftaktsieges der Three Lions gegen den Iran (6:2) einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Die Untersuchung solle vor der Partie gegen die USA am Freitag (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) das Ausmaß des Problems feststellen, berichtete unter anderem die BBC.

Kane war gegen den Iran in der 75. Minute ausgewechselt worden.