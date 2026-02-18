Jürgen Klopp ist für Red Bull als weltweiter Fußball-Chef tätig. Aus Sicht von Uli Hoeneß gehört er aber ausschließlich als Trainer auf den Fußball-Platz. Klopp antwortet dem Bayern-Ehrenpräsidenten.

Antholz - Jürgen Klopp hat Uli Hoeneß widersprochen und sieht sich in seiner Rolle als globaler Fußball-Chef von Red Bull gut aufgehoben. „Das ist für mich keine Rolle, die zu ihm passt“, hatte Bayern Münchens Ehrenpräsident gesagt und in der „Bild“ betont, er sehe Klopp nur als Trainer und nichts anderes.

Klopp entgegnete dort nun, er respektiere Hoeneß (74) schon immer aufs Allerhöchste und dessen Meinung erst recht. „Aber seine Meinung muss ja nicht immer deckungsgleich mit meiner sein. Und in dem Fall sehe ich es ein bisschen anders“, sagte der 58-Jährige.

Der einstige Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund und des FC Liverpool muss dagegen aus Sicht von Hoeneß auf dem Fußballplatz stehen und könnte auch einmal das Amt des Bundestrainers übernehmen. „Das ist keiner, der für Vorträge durch die Welt fliegt“, sagte Hoeneß.

Derzeit besucht Klopp die Olympischen Winterspiele in Italien und war dort unter anderem als Gast bei den Biathlon-Wettbewerben zu sehen.