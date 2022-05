Klopp warnt vor Rückspiel: „Es wird nicht einfach“

Villarreal - Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hält das Champions-League-Halbfinale gegen den FC Villarreal trotz des 2:0-Hinspiel-Siegs seines Teams noch längst nicht für entschieden.

„Ich weiß: Sie werden alles geben, was sie haben. Wir haben nie erwartet, dass es einfach wird. Und es wird nicht einfach“, sagte der deutsche Coach bei der Pressekonferenz zu der zweiten Partie in Spanien (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video).

Liverpool ist als Topteam der englischen Premier League und Champions-League-Gewinner von 2019 der klare Favorit. Doch der amtierende Europa-League-Sieger aus der 50.000-Einwohner-Stadt in der Nähe von Valencia hat im bisherigen Wettbewerb bereits den FC Bayern München und Juventus Turin ausgeschaltet. „Sie sind in der Lage, ein deutlich besseres Spiel zu machen, als wir es ihnen im Hinspiel gestattet haben. Das wird sehr interessant“, sagte Klopp.

Besonders im Fokus steht in Spanien der frühere Bayern-Profi Thiago Alcantara, der 2020 aus München nach Liverpool wechselte und trotz aktuell überragender Leistungen für seinen Club kein Stammspieler der spanischen Nationalmannschaft mehr ist. Klopp lobte den 31-Jährigen überschwänglich: „Thiago ist in einer Form, in der er nicht nur für jedes Nationalteam der Welt spielen würde, sondern auch für jedes Team außergewöhnliche Leistungen zeigen würde“, sagte er.