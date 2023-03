Klopp glaubt an Liverpool-Wunder: „Werden Versuch starten“

Madrid - Jürgen Klopp glaubt trotz der 2:5-Niederlage im Hinspiel an ein Fußball-Wunder mit dem FC Liverpool bei Real Madrid.

„Wenn es auch nur eine einprozentige Chance gibt, dann würde ich sie gerne nutzen“, sagte der 55-Jährige und ergänzte: „Wir sind hier und treffen auf einen extrem starken Gegner, und wir werden versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und so schwer das auch ist: Ich glaube, dass das möglich ist.“

Die Engländer müssen im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) mit drei Toren Unterschied gewinnen, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. „Ich glaube, hier in diesem Raum denken 100 Prozent der Menschen, dass wir keine Chance haben. Und wenn ich der einzige bin, der ein klein wenig daran glaubt, dann ist das okay“, sagte Klopp. „Es ist Fußball, und wir werden einen Versuch starten.“