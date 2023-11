Bis kurz vor Schluss sieht der VfL Osnabrück im Zweitligaspiel am Samstag wie der Sieger aus. Doch Holstein Kiel wird für die Offensivbemühungen belohnt.

Kiel rettet in Osnabrück Punkt in der Nachspielzeit

Benedikt Pichler (3.v.r) rettet Kiel einen Punkt in Osnabrück.

Osnabrück - Holstein Kiel hat mit einem späten Treffer beim VfL Osnabrück den Anschluss an die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt.

Dank des Tores von Benedikt Pichler (90.+4) kam Kiel noch zu einem 1:1 (0:0:) bei den abstiegsbedrohten Niedersachsen. Für Osnabrück war Dave Gnaase (55. Minute) erfolgreich.

Die Kieler mussten mit weniger Unterstützung als geplant zurechtkommen: Vor der Partie hatten Insassen von drei Kieler Reisebussen eine Kontrolle der Polizei abgelehnt und die vorzeitige Heimreise antreten müssen.

Der VfL kam zunächst besser in die Partie, in der Folge entwickelte sich jedoch ein offenes Spie. Osnabrücks Niklas Wiemann scheiterte mit seinem zu zentral platzierten Kopfball nach einer Ecke an Kiels Torwart Timon Weiner (26.). Auf der Gegenseite forderte Steven Skrzybski Lennart Grill mit einem Distanzschuss (32.).

Die zweite Halbzeit eröffnete Osnabrücks Oumar Diakhite mit einem Ballverlust in der Rückwärtsbewegung. Skrzybski fand seinen Meister in Grill, Shuto Machino bekam den Abpraller aus kurzer Distanz nicht im leeren Tor unter (47.) . Skrzybski versuchte es kurz darauf erneut, wieder konnte Grill den Rückstand verhindern (50.).

Dann schlug der VfL zu: Gnaase traf vom Strafraumrand ins Tor. Kiel drückte auf den Ausgleich, der dem eingewechselten Pichler mit seinem umjubelten Tor in der Nachspielzeit gelang.