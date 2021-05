Kein neuer Vertrag: Abschied für Ranieri von Sampdoria Genua

Genua - Trainer Claudio Ranieri verlässt den italienischen Fußball-Erstligisten Sampdoria Genua nach dieser Saison. „Ich habe der Mannschaft heute gesagt, dass ich kein weiteres Jahr bleiben werde“, sagte der 69-Jährige vor dem letzten Meisterschaftsspiel an diesem Samstag gegen Parma Calcio.

Ranieris Vertrag läuft am 30. Juni aus und war nicht verlängert worden, obwohl er Sampdoria in der vorigen Saison vor dem Abstieg gerettet und in dieser Spielzeit wieder auf Platz neun geführt hatte. „In diesem Jahr haben wir gefightet und gekämpft und zahlreiche großartige Spiele gemacht plus einige, die in die falsche Richtung liefen. Aber das ist Fußball“, sagte der Trainer.

Claudio Ranieri hatte Leicester City 2016 überraschend zur ersten und bislang einzigen englischen Meisterschaft geführt. Im gleichen Jahr wurde der Italiener sowohl in Großbritannien zum Trainer des Jahres als auch zum FIFA-Trainer des Jahres gewählt.