Augsburg - Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem erneuten Rückschlag für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ein ernüchterndes Fazit gezogen und eine eingehende Analyse in der Winterpause angekündigt.

„Wir sind enttäuscht, sauer und frustriert, weil wir zwei Punkte zu wenig geholt haben“, sagte Kehl laut „Ruhr Nachrichten“ nach dem 1:1 (1:1) beim FC Augsburg. Der Vizemeister hat damit bereits fünf Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart auf Champions-League-Rang vier, der am Sonntag noch beim FC Bayern spielt. „Das ist nicht unser Anspruch“, sagte Kehl.

Nach dem Jahresabschluss gegen den FSV Mainz 05 am Dienstag will der Sportdirektor die Lage beim Revierclub intensiv bewerten. „Jetzt brauchen wir drei Punkte gegen Mainz, werden dann ein Fazit ziehen und in die Analyse gehen“, sagte Kehl, und warnte: „Unser Minimalziel Champions League dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.“

Zur Situation des zuletzt in der Kritik stehenden Trainers Edin Terzic äußerte sich Kehl nicht. TV-Experte Lothar Matthäus erwartet hingegen, dass beim BVB in der Winterpause auch Terzic hinterfragt wird. „Wenn so ein runder Tisch stattfinden sollte, wird sicherlich auch über den Trainer diskutiert“, sagte der 62-Jährige im TV-Sender Sky. Dortmund sei „weit hinter den Erwartungen, nicht nur punktemäßig, vor allem leistungsmäßig. Sie performen einfach nicht, sie haben sich nicht gefunden in dieser Hinrunde bisher.“