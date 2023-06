Las Vegas - Kanadas Fußball-Nationaltrainer John Herdman hat mit Blick auf die WM 2026 im eigenen Land vom heimischen Verband eine Aufstockung der finanziellen Mittel gefordert.

„Wir müssen eine finanzielle Lösung finden. Wir haben eine Weltmeisterschaft in unser Land geholt, aber es ist uns nicht ernst damit, sie zu gewinnen“, sagte Herdman am Sonntagabend (Ortszeit) nach der 0:2-Niederlage im Finale der CONCACAF Nations League gegen die USA. Als Co-Gastgeber sind die Kanadier mit Bayern-Profi Alphonso Davies, die USA und Mexiko automatisch für das Turnier qualifiziert, bei dem das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Nationen aufgestockt wird.

„Müssen das finanziell in den Griff bekommen“

Es sei kein Geheimnis, dass der Verband finanziell gelitten habe. „Sogar während der WM-Qualifikation hat der Cheftrainer Geld gesammelt, um sicherzustellen, dass wir Charterflüge und Sicherheitsvorkehrungen für diese Flüge haben“, sagte Herdman. „Wir haben die beste Spielergeneration, die wir je hatten, und es kommen noch mehr. Wir müssen das finanziell in den Griff bekommen.“

Der 47-Jährige bemängelte zudem die Länge der Trainingszeit vor dem Halbfinale und Finale der Nations League und hofft auf eine Verbesserung, wenn die Spieler aus Europa das nächste Mal zur Nationalmannschaft stoßen.

„Es ist die Vorbereitungszeit und es kostet eine Menge Geld, die Dinge für diese Zeitfenster vorzubereiten. Und dann hat man keine Zeit, um mit den Spielern zu arbeiten“, sagte er. „Wir brauchen die Ressourcen, um ein Trainingslager auf die Beine zu stellen, in dem ich sechs Tage lang an den Dingen arbeiten kann, die in Zukunft den größten Unterschied machen werden“, sagte Herdman mit Blick auf die nächsten Länderspiele im September.

In Katar war Kanada zum ersten Mal seit 1986 wieder bei einer WM dabei, verlor aber alle drei Gruppenspiele gegen Belgien (0:1), Kroatien (1:4) und Marokko (1:2).