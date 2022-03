Kanada zum zweiten Mal für eine Fußball-WM qualifiziert

Toronto - Die Fußball-Nationalmannschaft von Kanada hat sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Ohne Bayern-Profi Alphonso Davies, der wegen seiner Herzmuskelentzündung infolge einer Coronainfektion seit Wochen ausfällt, gewann das Team am vorletzten Quali-Spieltag des Kontinentalverbands Concacaf 4:0 gegen Jamaika und hat die Teilnahme an der WM in Katar zum Ende des Jahres sicher. Die bislang einzige WM mit Kanada war das Turnier 1986 in Mexiko.

Cyle Larin (13. Minute) und Tajon Buchanan (44.) erzielten in Toronto vor der Halbzeit die beiden Tore zur beruhigenden Führung für den Tabellenführer. In den Schlussminuten erhöhten Junior Hoilett (82.) und Adrian Mariappa durch ein Eigentor (88.) auf 4:0.

In der Qualifikation für Nord- und Mittelamerika haben die drei besten Teams das Ticket für die WM in Katar sicher. Platz vier muss in die Playoffs gegen eine Mannschaft aus Ozeanien. Jamaika hatte schon vor dem Spiel keine Chance mehr auf die Qualifikation.