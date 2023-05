Simone Inzaghi will alle Gedanken an eine Vorentscheidung abblocken.

Mailand - Trotz eines 2:0 im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales wollen die Spieler von Inter Mailand Gedanken an eine Vorentscheidung abblocken.

Vor dem zweiten Duell gegen den Fußball-Stadtrivalen AC Mailand an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) unterstrich Inters Abwehrchef Francesco Acerbi: „Wenn wir auch nur zu einem Prozent denken würden, dass wir die Runde überstanden haben, würden wir einen großen Fehler machen.“

In der vorigen Woche hatte die formstarke Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi das erste Derby dominiert und somit beste Chancen auf den Einzug ins Finale. Es wäre die erste Endspielteilnahme für Inter nach dem Titelgewinn 2010 gegen den FC Bayern München. „Das ist eines der wichtigsten Spiele in der mehr als 100-jährigen Geschichte Inters“, unterstrich der Coach am Montag. „Es fehlen noch 90 Minuten plus Nachspielzeit für unseren Traum. Wir wissen, dass wir einen Vorteil haben, einen verdienten Vorteil. Aber wir dürfen ihn nicht verwalten.“

Inzaghi forderte von seinen Spielern „einen kühlen Kopf und ein heißes Herz“. Der italienische Europameister Acerbi kündigte vor dem Match im legendären San-Siro-Stadion vor rund 75 000 Zuschauern an: „Wir sind bereit. Das wird ein wunderschönes Spiel, das dir Adrenalin und diese richtige Art von Furcht einflößt.“